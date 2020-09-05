В Пентагоне пообещали показать «всю мощь ядерной модернизации»

Вашингтон, 5 сентября. В США началась модернизация ядерных сил якобы в ответ на аналогичные действия РФ, завершить программу планируют к 2030 году. Об этом со ссылкой на заместителя помощника главы Пентагона Роберта Суфера сообщает сайт американского военного ведомства.

«Ясно, что они уже занимаются модернизацией своих сил, а мы еще ее не начали. Поэтому вы не можете утверждать, что наши ядерные программы привели к их ядерной модернизации. Сначала (началась) их модернизация», — цитирует выступление Суфера в Институте Митчелла РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон находится «на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, чтобы фактически закупить эти системы». Суфер пообещал, что «всю мощь» ядерной модернизации США покажут России и Китаю примерно к 2030 году.

При этом заместитель помощника главы Пентагона фактически обвинил в развязывании гонки нестратегических ядерных вооружений Россию.

Между тем, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания виновата не Москва, а Вашингтон, который позволил себе поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности.

«В документе подтверждено, что наша ядерная политика носит сугубо оборонительный характер. А также четко прописаны условия возможного перехода к применению ядерного оружия», — подчеркнул Антонов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Пентагон разрабатывает прототип способной атаковать движущиеся цели на море и суше ракеты средней дальности. Официальный представитель Армии США Робин Мэк заявил, что военные провели в текущем году серию исследований в штате Нью-Мехико, чтобы изучить «будущие стратегические огневые возможности» вооружения.