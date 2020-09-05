Немецкий экономист оценил потери бизнеса при отказе от СП-2

Берлин, 5 сентября. Отдельные европейские компании могут понести убытки в миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода «Северный поток — 2». К такому заключению пришел глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

В частности, в восточной части Германии будет наблюдаться резкая потеря множества рабочих мест. Однако экономист усомнился в том, что договор о строительстве может быть оспорен задним числом. По мнению Хермеса это бы означало, что реализация любого проекта может быть остановлена из-за политической конъюнктуры.

В свою очередь руководитель газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер считает, что в случае отказа от реализации СП-2, участники проекта понесут колоссальные убытки.

«В случае остановки строительства придется списать вложения в размере 8 миллиардов евро», — сказал он.

Потребителям же придется выплатить еще 4 млрд евро за подключение соединительных трубопроводов при условии, что они никогда не будут использованы. Такие действия приведут к резкому и значительному повышению стоимости газа на территории Европы, считают аналитики.

Напомним, ранее немецкая энергетическая компания Uniper SE высказала мнение, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время будет завершено. Проект предполагает строительство двух ниток через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.