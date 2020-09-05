Самая дорогая монета в мире готовится к продаже в США

Вашингтон, 5 сентября. Серебряный доллар 1794 года выпуска, который ранее был продан за 10 миллионов долларов, готовится к продаже. Редкая монета может вновь побить мировой рекорд по стоимости, если будет куплена на аукционе.

Монета считается первой, выпущенной монетным двором США. На одной стороне ее украшает профиль богини Свободы с распущенными волосами, а на другой изображение орла. В последний раз она выставлялась на продажу в 2013 году. Тогда она была продана за 10 млн долларов, установив своеобразный рекорд.

Известно, что подобные монеты не предназначались для широкой публики. Их раздавали чиновникам и знати в качестве сувенира.

«Они были розданы конгрессменам, высокопоставленным лицам из других стран и важным американским гражданам того времени», — цитирует CNN директора музея денег американской нумизматической ассоциации Дугласа Мадда.

Как пояснил специалист, в те годы США еще не оправились от войны с Великобританией, поэтому не имели легкого доступа к золоту и серебру. Монеты должны были показать миру возможность Штатов производить свои деньги. То есть, по сути это было пиар-мероприятие, объясняет историк.

Напомним, в июле на аукцион в США был выставлен выходной костюм Адольфа Гитлера. Как пояснили организаторы мероприятия, хорошо сохранился пиджак, правда на нем отсутствует одна пуговица. Парадный смокинг Гитлер одевал на самые важные мероприятия и встречи. Первоначальная цена — 40 000 долларов.