Предприниматель из России потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Нью-Йорк, 5 сентября. Предприниматель из России Владислав Доронин через суд потребовал от бывшей возлюбленной, британской супермодели Наоми Кэмпбелл вернуть долги на сумму в несколько миллионов долларов. Об этом со ссылкой на текст ходатайства сообщает интернет-издание TMZ.

По данным портала, Доронин утверждает, что Кэмпбелл не вернула оставшееся у нее после расставания в 2013 году имущество. Точную сумму задолженности издание не приводит, но отмечает, что долг превышает три миллиона долларов.

Ходатайство в минувшую пятницу подано от лица Доронина в Верховный суд штата Нью-Йорк, но пока не зарегистрировано, сообщают СМИ.

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл встречались в течение пяти лет — с 2008 по 2013 годы. Российский предприниматель неоднократно дарил супермодели дорогостоящие подарки, в том числе поездки на яхте и недвижимость.

Ранее PR-директор семьи Алибасовых Вадим Горжанкин рассказал, что супруга Бари Алибасова — младшего Виолетта Гришина хочет развестись и требует алименты в размере одного миллиона рублей на содержание ребенка.

Гришина отмечает, что с мужем они «решили остаться в нормальных человеческих отношениях», несмотря на то, что пока Алибасов-младший не готов дать ей согласие на развод.