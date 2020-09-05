Антонов ответил Пентагону на заявления о вине РФ в гонке вооружений

Вашингтон, 5 сентября. В дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания виновата не Москва, а Вашингтон, который позволил себе поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности. Соответствующее заявление в ответ на обвинения Пентагона сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее заместитель помощника Министерства обороны США Роберт Суфер заявил, будто бы именно Москва виновата в развязывании гонки «нестратегического» вооружения. Однако Антонов объяснил, что таким образом чиновник из Пентагона просто желает оправдать курс США на понижение порога применения ядерного оружия через обвинительную аргументацию.

Дипломат обратил внимание на развертывание зарядов малой мощности W76-2 на баллистических ракетах «Трайдент II». Он пояснил, что подобные стратегические носители становятся по сути «оружием поля боя». Именно это оказывает существенное влияние на дестабилизацию ситуации, сообщает РИА Новости.

Антонов также рекомендовал чиновникам из Пентагона ознакомиться с ядерной доктриной РФ, в частности с документом под названием «Государственные основы РФ в области ядерного сдерживания». США считают, что под его прикрытием Россия наращивает арсенал нестратегического ядерного оружия, что совершенно не так.

«В документе подтверждено, что наша ядерная политика носит сугубо оборонительный характер. А также четко прописаны условия возможного перехода к применению ядерного оружия», — обращает внимание Антонов, ссылаясь на документ.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись с военно-морских учений «Океанский щит». На кадрах атомная подлодка «Омск» и крейсер «Варяг». Корабли провели совместную стрельбу по морским целям.