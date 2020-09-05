Лобода и Перминова опубликовали фото в откровенных платьях из сетки

Москва, 5 сентября. Экс-участница группы «ВИА Гра», украинская певица Светлана Лобода и модель Елена Перминова опубликовали фотографии в откровенных платьях из сетки. Снимками звезды поделились в соцсети Instagram.

Лобода сфотографировалась в экстремально прозрачном вечернем платье с мерцающими нитями люрекса. Нескромную деталь гардероба певица надела поверх боди-хайлег. Из другой одежды подписчики увидели на Лободе лишь лаконичные сандалии без каблука, украшения и сумку-ридикюль.

В подписи к фото певица отметила, что снимок сделан в последний вечер лета, который звезда провела «в окружении самых близких людей».

«Захотелось отметить его как-то по-особенному. Чтобы после, наполненной эмоциями и новыми ощущениями, снова радовать и удивлять вас», — заключила Лобода.

За несколько дней до певицы, фото в откровенном наряде опубликовала Елена Перминова. Модели 1 сентября исполнилось 34 года. На снимках звезда позирует на берегу моря в прозрачном платье-сетке.

«Хочу запомнить себя такой в свои 34», — прокомментировала Перминова свои фото.

Ранее Лобода похвасталась результатом тренировок, показав поклонникам накачанные ягодицы и попросив поклонников оценить формы. Певица опубликовала снимки, на которых предстала перед фанатами в белом купальнике.