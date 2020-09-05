Названы вакансии с доходом выше 100 тысяч рублей в регионах

Москва, 5 сентября. Специалисты портала по поиску работы HeadHunter рассказали о вакансиях, которые предполагают доход свыше 100 тысяч рублей в месяц. Как оказалось, большинство высокооплачиваемых профессий находятся не в Москве или Санкт-Петербурге, а в регионах Крайнего Севера.

Согласно статистике, каждое 500-е предложение на сайте предполагает заработную плату свыше 300 тысяч рублей, а 7,2% от всех объявлений гарантируют доход свыше 100 тысяч.

Таким образом на Чукотке зарплаты выше 100 тысяч рублей может предложить почти четверть всех объявлений, в Якутии — более 20%. В Магаданской области такую выплату соискателям могут обеспечить 19,1% работодателей, а в Москве всего лишь 18,3%. Об этом пишет «Российская газета».

При том чаще всего самый высокий доход имеют представители высшего менеджмента, добытчики сырья, IT-специалисты и строители. Например, диджитал-маркетолог в Санкт-Петербурге может рассчитывать на зарплату размером в 100-200 тысяч рублей. А начальник участка или мастер на железной дороге от 100 до 300 тысяч.

В Ленинградской области технолог деревообрабатывающего производства будет получать уже 125 тысяч. А вот участковый геолог в Забайкалье сможет зарабатывать в месяц около 120 тысяч рублей. Инженер-эколог в угольном портовом терминале на Чукотке будет зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц. Аналогичная зарплата будет у главного архитектора проекта в Подмосковье.

Напомним, ранее стало известно, что довольных своей зарплатой разработчиков программного обеспечения, директоров, инженеров и квалифицированных рабочих за 10 лет стало больше в России.