Возлюбленная Брэда Питта показала фото с декольте «до пояса»

Лос-Анджелес, 5 сентября. Возлюбленная американского актера Брэда Питта 27-летняя немецкая модель Николь Потуральски показала фото с декольте «до пояса». Снимок девушка опубликовала в соцсети Instagram.

Модель надела белоснежный тренч на «голое тело» и сопроводила пикантную фотографию загадочной подписью.

«Все дело в том, как вы мыслите», — написала звезда.

Фанаты восторженно отнеслись к новой публикации Потуральски. Фото собрало почти 12,5 тысячи «лайков».

«Источник вечного вдохновения», «Ангел», «Невероятно выглядишь!», «Огонь», «Безупречная! Мы влюблены в тебя», — писали поклонники.

В конце августа папарацци заметили Питта с Потуральски в аэропорту Кастелле во Франции. Очевидцы рассказали СМИ, что перед посадкой в частный самолет пара вела себя как «влюбленные подростки».

Позже выяснилось, что Потуральски оказалась женой 68-летнего бизнесмена и ресторатора Роланда Мэри. Модель и ее пожилой супруг состоят в браке уже восемь лет, но придерживаются свободных отношений. По данным СМИ, Мэри является отцом маленького сына Потуральски.

Потуральски и Питт познакомились в ресторане Borchardt, принадлежащем Роланду Мэри. Голливудский актер и его будущая пассия встретились в августе 2019 года. С самим ресторатором Питт познакомился еще в 2009 году во время съемок фильма «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.