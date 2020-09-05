Ушел из жизни бывший директор РАМТа Владислав Любый

Москва, 5 сентября. Из жизни ушел бывший директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый. Об этом сообщили коллеги режиссера.

По словам сотрудников театра, мужчины не стало 3 сентября. Долгое время Любый боролся с тяжелой болезнью. Сообщается, что с 1998 по 2015 год он занимал должность директора РАМТа. Коллеги вспоминают его как глубоко профессионального человека, энергичного, увлеченного, обладающего тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром.

«Ушел из жизни Владислав Любый. Совершенно невероятный театральный директор. 15 лет был директором РАМТа. Мы делали интервью и он, инженер-конструктор по образованию, сказал, что строил театр как подводную лодку», — вспоминают о Любом коллеги из медиа-проекта ARTИСТ.

В 2007 году под руководством Любого РАМТ выпустил трилогию «Берег утопии», а в 2010 году сразу 13 премьер различных жанров. Владислав Любый также был удостоен международной театральной премии им. К. С. Станиславского.