Москва, 5 сентября. Авторы китайского издания Sohu объяснили, как российские оборонительные системы развеяли миф о непобедимости и неуловимости американского истребителя F-35. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Американские военные получили истребители пятого поколения одними из первых в мире. В США наладили выпуск F-22 и начали внедрять новый F-35.

«Американские военные утверждают, что хорошие характеристики истребителя F-35 дают ему выдающиеся боевые возможности. Однако, столкнувшись с триумфом американских войск, русские окатили их холодной водой», — считают китайские эксперты.

Аналитики напомнили, что проданный Ирану российский радиолокационный комплекс «Резонанс-НЭ» засек F-35 и получил летные данные истребителя. Китайские эксперты подчеркивают, что «малозаметность» была основной особенностью самолетов пятого поколения, без нее истребитель будет легко обнаружить и сбить.

По мнению специалистов, инцидент с российским радиолокационным комплексом показал, что у F-35 весьма средние характеристики скрытности. Судя по всему, разработчикам из США не удалось решить характерную для самолетов-невидимок проблему. При больших скоростях покрытие их фюзеляжа не выдерживает нагрева и превращает боевую машину в мишень.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на усиление Западного военного округа будут направлены одни из первых серийных стелс-истребителей Су-57. Решение о размещении новейших российских самолетов в регионе стало ответом на усиление воздушной группировки НАТО, отмечают эксперты.