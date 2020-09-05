Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру его телефона

Москва, 5 сентября. Зная номер мобильного телефона, знающий человек может узнать не только регион, где проживает абонент, но и его фамилию, имя, внешность, личные данные и даже информацию о судимостях или долгах. Об этом рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Как поясняет эксперт, для того, чтобы «пробить» абонента того или иного номера, можно воспользоваться популярным мобильным положением Getcontact. Оно содержит в себе глобальную записную книжку. Однако у него есть один недостаток — при регистрации вы автоматически предоставляете свои контакты и данные.

Если это не устраивает, специалист советует обратиться внимание на поисковые системы, такие как Google, Yandex или Rambler.

«Во время поиска нужно указать номер телефона без первой цифры. Как минимум, вы найдете, в каком регионе был зарегистрирован этот номер, а в соцсетях – по привязанному номеру увидите страничку человека, его фотографии и список друзей», — пояснил Мясоедов агентству экономической информации «Прайм».

В том случае, если необходима дополнительная информация, можно воспользоваться мессенджерами, такими как Viber или WhatsApp. Часто в них пользователи указывают свою фамилию и оставляют другую контактную информацию.

После того, как фамилия имя и отчество человека будет вам известно, не составит труда поискать информацию о нем на специализированных сайтах, обращает внимание эксперт. Речь идет об открытых базах данных с решениями судов, приставов или налоговой.

Напомним, ранее эксперты обратили внимание россиян на то, что в Сети каждый день появляются множество комментариев о мастерских по ремонту бытовой техники. Их работники вместо предоставления услуги забирают деньги и обманывают граждан. Об этом пишет газета «Известия».