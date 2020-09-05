Часть семей сможет получить от государства новую выплату в 30 тысяч рублей

Москва, 5 сентября. Ряд российских семей, которые числятся малоимущими, смогут получить материальную помощь от государства по социальным контрактам. При этом, если раньше деньги можно было тратить только на трудоустройство или переобучение, то с 4 сентября эти деньги можно израсходовать на иные цели.

Так, например, в расширенный список попадает подготовка детей к школе, открытие своего бизнеса или решение текущих проблем. К последним относится покупка одежды и обуви для детей. Деньги, выделенные на предпринимательство, можно будет потратить на аренду или расходные материалы. Если же человек решит использовать деньги для переобучения, то он сможет приступить к работе на полной ставке без стажировки.

При этом стоит отметить, что выплаты по соцконтракту индивидуальные и зависят от конкретного региона. В среднем по стране они составляют около 30 тысяч рублей. Однако, семьи из Ростовской области могут рассчитывать на 60 тысяч рублей, а вот жители Вологодской на сумму от 12 до 100 тысяч.

По информации издания PRIMPRESS, соцконтракт представляет собой специальный договор. Он заключается между малоимущей семьей и отделением соцзащиты. Для этого подтвержденный доход гражданина или семьи должен быть меньше прожиточного минимума.

Напомним, ранее власти в России приняли решение о том, что со 2 сентября определенная категория граждан будет получать ежемесячную выплату в размере 12 тысяч рублей. Финансовую помощь будут получать молодые специалисты, чьи профессии входят в перечень социально значимых для РФ. Получателями могут стать выпускники ПТУ и вузов младше 30 лет.