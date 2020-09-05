Знаменитая бельгийская актриса Анни Корди умерла в возрасте 92 лет

Париж, 5 сентября. На юге Франции в возрасте 92 лет скончалась популярная бельгийская актриса и певица Леони Кореман, выступавшая под псевдонимом Анни Корди. Об этом сообщили бельгийские СМИ.

По данным телеканала BMF TV, женщине стало плохо примерно в 18.00 в пятницу. Как пояснила племянница, жившая вместе с Корди, на место незамедлительно прибыла скорая помощь, однако врачам не удалось вовремя реанимировать актрису.

Анни Корди известна тем, что на ее счету более 700 песен и участие в 20 мюзиклах. Она играла роли в 40 различных фильмах, а также сериалах и пьесах. За всю свою долгую жизнь Анни Корди дала более 10 тысяч концертов. Последний музыкальный альбом артистки вышел в 2014 году.

Свои соболезнования выразили многие французские политики и общественные деятели. Так, например, премьер-министр Франции Жан Кастекс написал в своем Twitter, что Анни Корди была «солнечной как дома, так и на сцене»