Бородина призналась, что поверила в женскую дружбу после встречи с Орловой

Москва, 5 сентября. Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина призналась, что поверила в женскую дружбу после встречи с соведущей Ольгой Орловой. Об этом звезда написала в соцсети Instagram.

Ольга Орлова появилась на проекте в 2007 году и выбрала роль доброй ведущей, которая пытается понять любую ситуацию. За время совместной работы ведущие сдружились настолько, что Бородина решилась рассказать о своем отношении к женской дружбе.

«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю, моя крошка. Вы знаете, у меня в шоу-бизнесе нет подруг и никогда не было. Дело не в конкуренции, просто я в нее никогда не верила, и причин была масса, пока не встретила Олю», — написала Бородина.

Ранее телеведущая оказалась в центре скандала и поссорилась с подписчиками из-за нового поста в Instagram. Бородина 1 сентября вместе с супругом Курбаном Омаровым отвела дочку в школу, а также приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня знаний. Артистка тщательно подошла к важному событию в жизни своего ребенка.

Но поклонники раскритиковали Ксению за слишком откровенный для школьного мероприятия наряд. Фанаты обратили внимание на короткие шорты, которые артистка надела на школьную линейку.