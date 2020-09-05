Хмельницкая показала фото отдыха с молодым возлюбленным

Москва, 5 сентября. Актриса театра и кино Алена Хмельницкая уже на протяжении шести лет строит отношения с молодым бизнесменом Александром Синюшиным. Мужчина младшее ее на 13 лет. Артистка и ее возлюбленный редко появляются вместе на фотографиях, однако недавно Хмельницкая опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместный снимок, сделанный в отпуске.

Как пояснила актриса, фотография сделана во время путешествия семьи по Сибири. Хмельницкая, ее дочь Ксюша и Синюшин отправились туда на отдых из-за перекрытых госграниц. Однако, по словам знаменитости, они нисколько не пожалели о своем решении.

«Какая же красота! День фантастический! Тепло, солнце! Енисей — это конечно мощь! Путешествие наше началось! Саша, Ксюша, я», — эмоционально подписала фотографию Хмельницкая.

Напомним, актриса и бизнесмен объявили о своих чувствах в 2014 году. Тогда общественность слабо верила в успех их отношений. Однако в конце августа этого года семья отметила очередную годовщину, а Хмельницкая призналась, что Синюшин относится к ее дочери как ко своей.

Ранее Хмельницкая рассказала, как вновь стала мамой в 49 лет. Однако в этот раз она выступила крестной матерью для подруги своей дочери.