Сын Валерии показал кадры из свадебного путешествия с возлюбленной

Москва, 5 сентября. Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин вместе со своей супругой Лианой Волковой отправился в свадебное путешествие. Медовый месяц пара проведет в роскошном отеле в Турции.

Молодожены долго не могли решиться, куда отправиться отдыхать после пышной свадьбы. Среди вариантов были Крым и Сочи. В итоге, спустя неделю, Арсений и Лиана решили захватить кусочек бархатного сезона в Турции.

Пара выбрала роскошный пятизвездочный отель сети Rixos.

Но, несмотря на высокий статус, отель расстроил молодоженов. По прибытии в гостиницу выяснилось, что у них пропал багаж. Кроме того, были нарушены условия заселения: пара просила номер с большой кроватью, а в итоге у них в номере оказались «две раздельные кровати с дыркой посередине». Об этом Арсений рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

«Территория красивая. Номера уставшие. Клиентоориентированность хромает», — поведал подписчикам молодой человек.

Посмотрели они и пляж. Сын Валерии признался, что именно он — главный недостаток в дорогом отеле. Все дело в каменистом входе в море, и очень легко поранить ноги по неосторожности.

К вечеру настроение молодоженов улучшилось. Во многом благодаря отличной кухне и огромному выбору блюд.

Свадьба Арсения и Лианы прошла 29 августа. На грандиозном торжестве присутствовали все главные звезды российского шоу-бизнеса.

Сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной совсем недавно. Молодой человек пригласил девушку в ресторан, где оставил ее на некоторое время. В этот момент на табло башни «Меркурий» высветилось заветное предложение, а вскоре с кольцом появился сам Шульгин. Растроганная Волкова не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она без раздумий ответила «да».