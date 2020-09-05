Эксперт рассказал, как с помощью смартфона найти скрытую камеру

Москва, 5 сентября. Директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков заявил, что скрытую камеру можно обнаружить с помощью фонарика и видеокамеры на смартфоне. Знаниями эксперт с агентством «Прайм».

По словам Солдатенкова, как правило, скрытые камеры устанавливаются в недоступных местах, но сделать их совсем незаметными нельзя. Для обнаружения записывающего устройства он предложил воспользоваться смартфоном со встроенным фонариком.

«После того, как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками», — подчеркнул эксперт.

Если в помещении есть скрытая камера, на экране смартфона появятся блики. Солдатенков отметил, что если встроенного фонарика на гаджете нет, можно найти портативный фонарь и светить им в одном направлении с камерой на устройстве.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов назвал способы защиты смартфонов от вредоносных программ. Мясоедов посоветовал не оставлять в открытом доступе личные данные. В особенности это касается социальных сетей. Внимание он порекомендовал обращать на вложения в письма и призвал никогда не открывать подозрительные файлы от незнакомцев.