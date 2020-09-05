Стало известно, насколько вырастут выплаты неработающим пенсионерам

Москва, 5 сентября. В предстоящем году пенсии для граждан, вышедших на заслуженный отдых, вырастут до средних значений в 17 432 рубля. Об этом свидетельствуют проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год.

В документе также прогнозируется размер пенсий и на следующий плановый период. Так, в 2022 году размер выплаты должен составить 18 357 рублей, а в 2023 году уже 19 283 рубля. Индексации ожидают и социальные пенсии. В следующем году их размер превысит 10 тысяч рублей, а 2023 году выплата повысится до 10 697 рублей.

Также должен быть увеличен и прожиточный минимум, выделяемый на пенсионера. Он будет проиндексирован до 9 498 рублей, а через два года превысит отметку в 10 тысяч. Об этом сообщает издание Vesiskitim.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительство Российской Федерации планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Как пишет газета «Известия», ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.

При этом эксперты считают, что данная инициатива может застраховать граждан от сокращений соцвыплат и понижения МРОТ, однако она не способна победить бедность или повысить качество жизни.