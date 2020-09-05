Наташа Королева удивила поклонников изменениями во внешности

Москва, 5 сентября. Певица Наташа Королева удивила поклонников новым образом, вызвав у фанатов неоднозначную реакцию. Снимок звезда опубликовала в соцсети Instagram.

На фото исполнительница позирует в профессиональном макияже и с уложенными волосами. На шее у Королевой красуется стильное колье. При этом звезда выглядит значительно младше своих лет.

«Ну что? Пятница развратница?» — поинтересовалась у подписчиков Королева, отметив, что надела «колье от богини».

Публикация быстро стала популярной и за несколько часов собрала более 43 тысяч «лайков». Но реакция подписчиков на снимок оказалась неоднозначной. Многие отмечали красоту и молодость звезды. Однако некоторые подписчики отмечали, что исполнительница переборщила с инъекциями по увеличению губ.

«Да, с губами что-то перебор», «Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так очень красивая, обворожительная и обаятельная», «Что с губами?», «Вся такая неестественная…До этого была лучше», — отмечали подписчики.

Нашлись и те, кто сравнил Королеву с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«На Бузову смахиваете», — написала одна из подписчиц.

Ранее Королева устроила громкую вечеринку в честь 17-летия совместной жизни с Тарзаном и вернула себе «платье девственности». Исполнительница решила отметить праздник в одном из роскошных ресторанов. На вечеринке Королева появилась в коротком розовом платье, выразительно подчеркивающем ее фигуру, назвав этот наряд «платьем девственности». ​