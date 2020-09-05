Эксперт объяснила, почему опасно присваивать найденный смартфон

Москва, 5 сентября. Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова не советует брать в руки найденный телефон и тем более присваивать его себе. По ее словам, гаджет может быть специально подброшен в корыстных целях.

«Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями. В этом случае придется доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения», — заявила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Еще один опасный вариант предполагает, что ранее телефон был украден, а после его подбросили в людное место. В этом случае вы опять же рискуете стать объектом интереса полиции.

Кроме того, в недорогие «потерянные» гаджеты может быть установлен троян, который лишит нового владельца сбережений при попытке провести какие-нибудь платежные процедуры.

«Кроме того, найденный телефон может оказаться невольной «бомбой». Например, у него может плохо работать аккумулятор, из-за чего он взорвется при попытке поставить его на зарядку дома», — отмечает эксперт.

Даже если вы попытаетесь сразу вернуть телефон, его хозяин может обвинить вас в краже. Поэтому специалист советует отнести находку в ближайшее отделение полиции.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать. По его словам, сам факт ответа на звонок не причинит вреда. Но если называть мошенникам свои банковские данные, коды из СМС и CVC-коды, те смогут воспользоваться ими в своих целях.

Кроме того, эксперт советует не перезванивать на незнакомые номера телефонов, особенно на городские, короткие, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809 (номера для оказания платных услуг).