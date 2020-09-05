Ученый объяснил, почему человек забывает плохие воспоминания

Москва, 5 сентября. Мозг человека запоминает не только хорошие, но и плохие события. Однако негатив заблокирован в сознании специальными психологическими механизмами для того, чтобы человек был менее уязвим и более успешен. Об этом рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов.

Ученый объясняет, что если бы человек постоянно жил с негативными мыслями и переживаниями, это никак бы не продлило ему жизнь.

«В моменты негативных переживаний человек уязвим во всех отношениях. Мозг предусмотрел защитные механизмы, чтобы не фиксироваться на негативе, а переключаться на позитивное, на оптимистическое, чтобы дальше жить», — объяснил Гайфутдинов работу механизма приспособления.

Как уверяет эксперт, доказательством наличия подобной функции является практика работы судебных медиков. Специалисты способны с помощью определенных приемов заставить человека вспомнить те или иные детали, подробности, пережить ощущения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ранее психолог раскрыл механизм возникновения ощущения дежавю. Необычное чувство появляется у человека тогда, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, синхронизируются с настоящим. Если в видимом есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, мозг это опознает как некое воспоминание.