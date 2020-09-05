Елка порадовала поклонников снимком в пиджаке на голое тело

Москва, 5 сентября. Известная под псевдонимом Елка певица Елизавета Иванцив порадовала поклонников фотографией в пиджаке на голое тело. Снимок звезда опубликовала в микроблоге Instagram.

Елка этим летом прибавила к многочисленным музыкальным регалиям звание «артиста десятилетия», которое получила по итогам голосования на одном из популярных музыкальных порталов. Согласно подсчетам ресурса, песни артистки за последние 10 лет в российском радиоэфире прозвучали почти 20 миллионов раз.

На новом фото Елка предстала в белом костюме, надев широкий пиджак на голое тело

«Самое слабое место, куда попал ты не целясь», — подписала снимок звезда.

Фанаты пришли в восхищение от фотографии, отмечая, что образ певицы получился нежным и женственным

«Ну, какая нежность», «Ну красиво-то как», «Великолепный костюм!», «Невероятно красивая», — отмечали подписчики.

Ранее Елка поразила поклонников резкой сменой имиджа, представ перед поклонниками с розовыми волосами. Многие поклонники пришли в восторг от эксперимента звезды и похвалили ее за дерзость в образе.

Звезда регулярно экспериментирует с образами. В начале карьеры певица носила мужскую стрижку «ежик», которую потом сменила на челси. В последние годы стиль Елки стал более женственным, певица отдает предпочтение длинным волосам, но продолжает экспериментировать с необычными прическами.