Москва, 5 сентября. Значительные валютные резервы России делают страну неуязвимой перед давлением Запада. Об этом заявил старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц.

Аналитик отмечает, что Запад вновь собирается ужесточить экономические санкции против РФ, однако ситуация значительно изменилась по сравнению с прошлыми годами.

«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — заявил для издания стратег независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер.

Цшэпитц напомнил немецким читателям, что Россия за время кризиса смогла значительно нарастить свои резервы, которые достигли рекордных 600 млрд долларов. Этой цифры удалось достигнуть, несмотря на санкции и падение цен на нефть.

По словам журналиста, столь успешных результатов помогла добиться экономическая политика президента РФ Владимира Путина, который «имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере». Из них автор выделяет стратегию по наращиванию финансовых резервов и стремление избежать чрезмерной долговой нагрузки. Еще одним фактором аналитик назвал отказ от доллара в пользу запасов золота.

Отметим, ранее ведущий эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев высказался о рисках, которые могут возникнуть для экономики РФ, если США введут новые санкции и полностью запретят российским банкам осуществлять расчеты в долларах. По его словам, Россия сможет обойти подобные ограничения, используя определенную «золотую стратегию».

Эксперт обратил внимание, что доллар уже давно теряет свои экономические позиции в роли международной валюты. Американская денежная единица потеряла стабильность и рискует отправиться в свободное падение на фоне серьезных политических проблем, возникших в США. По его словам, российская «золотая стратегия», подразумевающая последовательное накопление золотовалютных резервов, спасет страну от запрета США расчета в долларах, поскольку Россия полностью устранит зависимость от американской валюты.