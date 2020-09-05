Клава Кока намекнула на роман с Niletto откровенным снимком

Москва, 5 сентября. Певица Клава Кока снова намекнула на отношения с известным под псевдонимом Niletto исполнителем Данилой Прытковым. Звезда опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором в смелом мини «высматривает краша».

После появления в Сети клипа на песню «Краш» поклонники начали приписывать ее исполнителям Клаве Коке и Niletto роман. Недавно певица снова подогрела слухи об отношениях с коллегой, опубликовав фотографию с загадочной подписью.

На снимке звезда предстала в облегающем фиолетовом вязаном платье мини с высоким воротом. Длина наряда значительно выше колен и глубоки боковой разрез добавили образу Клавы Коки пикантности.

Волосы звезда собрала в высокий хвост, выпустив у лица две пряди, которые заплела в косички. Образ дополнили ярко-розовые серьги в форме больших колец. Взгляд певицы устремлен на Москву-реку.

«Высматриваю краша», — подписала звезда снимок.

«Да, кто твой краш, Клава Кока?», «Что-то слишком много постов про краша», «Расскажи уже наконец», «Его надо не высматривать, а позвонить», — писали в комментариях поклонники.

Но Клара Кока и Niletto отказываются от каких-либо комментариев, чем создают еще большую интригу. Певец в одном из недавних интервью заявил, что его сердце на данный момент свободно, но он не ищет отношений, поскольку занят творческими проектами.

Ранее Niletto сменил имидж, избавившись от знаменитой косички.