Литва значительно потеряет в бюджете после ссоры с Белоруссией

Москва, 5 сентября. Власти Латвии, Литвы и Эстонии первыми в Евросоюзе объявили санкции против белорусского президента Александра Лукашенко и еще 29 чиновников. Минск обещает ответить зеркально. Для Литвы, зависящей от белорусского транзита, ограничительные меры могут сильно сказаться на экономике.

Поскольку у Белоруссии нет выхода к морю, страна транспортирует товары через соседей. К примеру, белорусские грузы составили треть общего грузопотока литовского порта Клайпеды. Сейчас Литва, не признающая результаты выборов президента Белоруссии, вводит санкции против республики.

«Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия», — заявил в ответ Лукашенко, пообещав отказаться от литовских портов.

В связи с санкциями вновь активно обсуждается вопрос возможного переноса транзита из Прибалтики в Россию. Эти новости не на шутку встревожили литовское руководство.

«Правительство Литвы, угрожая Лукашенко, допрыгалось. Если Белоруссия в самом деле прекратит транзит через Клайпеду, то в Литве пострадает не одно предприятие. Наш порт, «Литовские железные дороги» столкнутся с огромным экономическим кризисом, после чего начнется волна увольнений. Государственный бюджет недополучит как минимум 30% налогов от грузопотоков», — цитирует РИА Новости экс-депутата горсобрания Клайпеды Вячеслава Титова.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Для Лукашенко это шестой президентский срок. После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протестные акции, передавал «Царьград». Белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих.

Позднее стало известно, что Евросоюз не признал итоги состоявшихся в Белоруссии выборов и намерен ввести санкции против лиц, которые несут ответственность «за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Как сообщал RT, ЕС собирается выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу.