Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Москва, 5 сентября. Отбывший срок за ДТП со смертельным исходом Максим Митенков рассказал о возможных условиях содержания в колонии актера Михаила Ефремова, в случае признания его виновным в смерти водителя Сергея Захарова. Об этом сообщает mk.ru.

Митенков напомнил, до прошлого года совершившие в пьяном виде смертельные ДТП отбывали наказание в колонии-поселении. Но теперь осужденным за такую аварию назначают срок в колонии общего режима. Мужчина отметил, что наказание отбывал в колонии-поселении, где нет ограничений на посылки и передачи, чаще дают свидания, носят гражданскую одежду.

«Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий. У нас на руках были наличные — это в колонии общего режима запрещено», — сообщил Митенков.

Юрист Иван Мельников рассказал изданию, что арестанты в колонии общего режима носят тюремную робу.

«Это очень важно. Психологически робу носить сложно. У поселенцев нет ограничений на свидания и звонки, они могут учиться и работать за пределами исправительного учреждения», — подчеркнул он.

Мельников добавил, что условно-досрочно освободиться проще в колонии-поселении, чем в колонии общего режима.

В минувший четверг в начале очередного заседания в Пресненском суде Москвы Ефремов заявил, что признает вину в совершении вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

Прокурор посчитала признание неискренним и потребовала осудить артиста на 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Оглашение приговора состоится 8 сентября.