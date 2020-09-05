Невеста в Китае погибла в погоне за эффектным фото

Пекин, 5 сентября. Свадьба в китайском городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян закончилась трагедией: невеста вместе с фотографом и визажистом погибла во время фотосессии на берегу моря.

Молодожены решили устроить красивую съемку на берегу моря: невеста должна была эффектно смотреться на фоне бушующих волн, передает Ридус. Пока визажист готовил невесту к фотосессии, а фотограф делал несколько пробных кадров, морская волна смыла девушку в море.

Вслед за ней под воду унесло фотографа и визажиста. Лишь спустя некоторое время спасателям удалось найти тела погибших. Как сообщает Newsflare, фотограф пока числится пропавшим.

Летом трагический случай произошел в Москве. Безжизненное тело 27-летней невесты обнаружили за несколько дней до свадьбы в квартире жениха в центре Москвы. Позднее выяснилось, что девушка за несколько недель до собственной свадьбы регулярно жаловалась подруге на побои от своего избранника.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения установили, что последний раз молодые люди заходили в подъезд дома в ночь на 19 июля. Жениха объявили в розыск. Только 11 августа появилась информация, что мужчину задержали в Лефортовском парке. Своей вины он не признал и заявил, что ничего не помнит.