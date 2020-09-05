В окружении Гагариной прокомментировали слухи о новом романе певицы

Москва, 5 сентября. В окружении популярной певицы Полины Гагариной прокомментировали ее тайный роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

Звезду сцены и продюсера застали на прогулке — пара мило беседовала и обнималась. И после появились слухи, что поп-исполнительница после расставания с мужем Дмитрием Исхаковым закрутила роман. Говорят, что артистка познакомилась со своим новым возлюбленным во время работы над аранжировками ее композиций.

По информации некоторых СМИ мужчина женат, и у него есть двое детей. В то же время, по слухам, это не помешало мужчине отправиться на отдых вместе с Гагариной в Турцию. Новый ухажер вместе с поп-исполнительницей, ее дочерью, а также сестрой и племянницей остановились на вилле, чтобы огородить себя от внимания публики. Аренда роскошного дома стоит 600 тысяч рублей за сутки.

«Когда первый раз ты ошибаешься в замужестве, второй раз ты не выбираешь такого же человека. Она получается два раза наступила на одни и те же грабли», — сказала продюсер Олеся Сазыкина в беседе с Пятым каналом.

Некоторые считают, что Гагарина не сделала выводы из прошлых отношений, и вновь нашла мужчину, который хочет стать успешнее благодаря связям артистки.