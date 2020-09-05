Допустимую скорость на федеральных трассах могут увеличить до 150 км/ч

Москва, 5 сентября. В течение текущего года на многих федеральных автомагистралях в России может быть увеличен максимальный лимит скорости. Данные изменения коснутся исключительно трасс высших технических категорий. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

На данный момент речь идет о дорогах первой и, возможно, второй категории. Они отличаются шириной полосы, радиусом поворота и другими параметрами, которые позволяют безопасно развивать высокую скорость.

Как сообщает издание Autonews, на сегодняшний день инициативу поддержало МВД. Замглавы ГИБДД Олег Панарьин отметил, что в скором времени можно ожидать увеличение допустимого скоростного лимита на трассах до 130 км/ч, а с постепенной модернизацией дорог — до 150 км/ч. Предполагается, что первыми подобные изменения коснутся платных трасс, таких как М11 «Нева» и М4 «Дон».

Кроме того, после полноценного запуска движения максимальная скорость на трассе «Таврида» в Крыму может быть увеличена с 90 до 110 км/ч. О соответствующем предложении рассказал министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

Ожидается, что максимально допустимая скорость поднимется после сдачи и дооснащения объекта.

«Трасса должна быть доделана до конца, требуется установить систему безопасности дорожного движения, связанную с фиксацией нарушений, чтобы наша хорошая трасса не превратилась в полигон для гонок», — сказал он в эфире «Радио Крым».

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Республики Крым. Дорогу начали строить в 2017 году, стоимость работ превышает 140 миллиардов рублей.