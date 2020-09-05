Трамп: США не располагают доказательствами отравления Навального

Вашингтон, 5 сентября. Соединенные Штаты не располагают никакими доказательствами отравления Алексея Навального, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Я не знаю точно, что произошло. <…> У нас пока нет никаких доказательств, но я это изучу», — сообщил Трамп, отвечая на вопрос о причинах госпитализации Навального.

При этом глава Белого дома добавил, что Вашингтон не ставит под сомнение выводы Германии о том, что произошло с Навальным.

В августе Навальному стало плохо на борту самолета, и лайнер экстренно приземлился в Омске. Блогеру оказали медицинскую помощь, но родственники и соратники «оппозиционера» стали требовать разрешить им отправить мужчину в Германию на лечение. Сейчас Навальный находится в немецкой клинике «Шарите».

В ФРГ заявили, что основателя ФБК (признан иноагентом) якобы отравили «Новичком», передавал RT. Разработчик вещества отметил, что симптомы у Навального не соответствует тем, если бы использовался «Новичок». Более того, по словам эксперта, отравление «Новичком» привело бы блогера к смерти, а не к коме.

В пятницу белорусское СМИ опубликовало запись, на которой представитель Берлина сообщает, что материалы по Навальному уже готовы и скоро будут переданы в администрацию канцлера ФРГ, передавал «Царьград». На вопрос представителя Варшавы о том, точно ли Навальный был отравлен, представитель ФРГ дает неоднозначный ответ.

«В данном случае это не так важно. Идет война, а во время войны всякие методы хороши», — отмечает собеседник.

Представитель Варшавы соглашается, добавляя, что «надо отбить охоту России совать нос в дела Белоруссии». Он отмечает, что самый эффективный способ это сделать — «утопить» в проблемах России, а «их немало».