Количество пациентов с коронавирусом в России сократилось в два раза

Москва, 5 сентября. Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в медицинских организациях, за последние три месяца сократилось в два раза. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он пояснил, что в целом в стране наблюдается позитивная динамика по заболеваемости.

«Количество пациентов в медицинских организациях сократилось за последние три месяца фактически в два раза. Но 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации. Чуть более 2,5 тыс. находятся в реанимациях на искусственной вентиляции легких», — сказал Мурашко.

При этом министр отметил, что на данный момент существует как минимум 30 регионов, где все еще сохраняется напряженная ситуация. В первую очередь среди них выделяются северные области, где присутствуют вахтовые рабочие.

Ранее Мурашко заявлял, что в стране не зафиксировано ни одного случая повторного заболевания коронавирусом. За пределами России достоверно установлен только один случай такого рода, добавил руководитель ведомства.