Аналитик рассказал, кому из россиян невыгодна индексация пенсий

Москва, 5 сентября. Ежегодная индексация пенсий поспособствует улучшению финансового обеспечения граждан России. Однако, по мнению финансового аналитика Максима Кривелевича, некоторым категориям граждан нововведения могут быть невыгодны.

Речь идет о бюджетниках, которые получают выплаты из Пенсионного фонда РФ.

«Рассматривать всех пенсионеров совместно — бессмысленно. Потому что у одних капуста, у других мясо, а в среднем — голубцы», — пояснил эксперт в беседе с Ura.ru.

По его прогнозам бывшие государственные служащие и бюджетники окажутся на пенсии в разных условиях.

Эксперт указал на то, что депутаты, военные, сотрудники силовых структур, которые получают ведомственные выплаты, находятся в более выигрышном положении, нежели пенсионеры-бюджетники. Дело в том, как считает аналитик, «у них уже все хорошо и будет еще лучше». По его словам, государство поддерживает чиновников, в том числе регулярной индексацией заработных плат.

Что же касается бюджетников, то для них, как считает Кривелевич, ситуация будет складываться хуже.

Кривелевич также поддержал идею о выплате единовременного пособия в 75 тысяч рублей в качестве компенсации за заморозку пенсионных накоплений.