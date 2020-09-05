В России готовят выплату недополученных пенсий за последние годы

Москва, 5 сентября. Граждане России пожилого возраста смогут получить компенсацию за недополученные пенсии последних лет, сообщил финансовый аналитик Виталий Калугин.

Пенсионный фонд России признал, что в период с 2017 по 2019 годы российским пенсионерам занижали размер выплат. Это произошло из-за ошибок при расчетах, в частности, из-за того, что в личных делах россиян было указано сразу несколько номеров СНИЛС.

По подсчетам эксперта, российские пенсионеры могли за эти годы недополучить до трех миллиардов рублей. Эти деньги после полной проверки аудиторами должны вернуть пенсионерам.

«Коль скоро эти ошибки немассовые и неумышленные, их размер мне кажется невеликим. Может быть, это миллиард рублей, может, два или три. Но раз ошибки выявлены, будет проводиться тотальный аудит, деньги до людей доведут», — приводит PRIMPRESS слова финансового аналитика.

Калугин уверен, что ошибка была допущена неспециально. Он отметил, что ошибка была технической, и бухгалтеры Пенсионного фонда России явно не были заинтересованы в этом.

Ранее сообщилось, что некоторые российские пенсионеры получат в сентябре прибавку к пенсии в 5,6 тыс. рублей и 1,9 тыс. рублей. Размер прибавки зависит от категории, так, например, более 5,6 тыс. рублей дадут тем, кто имеет страховую пенсию, если в августе им исполнилось 80 лет.