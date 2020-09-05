Гастрит дело довольно неприятное. Он всегда сопровождается болевыми ощущениями и другими симптомами, которые сильно портят жизнь и больному, и его окружению. Но если разобраться в разновидностях этого заболевания, то можно сделать вывод, что не каждая из форм болезни приводит к образованию язв. Но мы решили поговорить со специалистом о том виде, который как раз их развитие и провоцирует. Встречайте, «долгожданный» антральный гастрит. Только предлагаем обойтись без аплодисментов и подробно изучить симптомы и способы лечения этой болезни.

Особенности антрального гастрита

Эта форма относится к хроническим воспалительным процессами, находящимся непосредственно на слизистой оболочке желудка. Если говорить конкретно о расположении, то болезнь поражает самую нижнюю часть желудка, где имеется небольшой «клапан», который связывает орган с двенадцатиперстной кишкой.

Долгое время врачи считали, что возникновение этой формы гастрита связано исключительно со злоупотреблением алкоголем, неконтролируемым употреблением нездоровой пищи или курением. Однако современная медицина установила, что основным возбудителем антрального гастрита является бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори). Она выделяет особые ферменты, которые сильно вредят желудку и провоцируют его на выработку кислоты. Постоянное наличие раздражителя и становится причиной появления воспалительных процессов на слизистой поверхности органа.

Виды антрального гастрита

У этой формы гастрита существует несколько видов, которые различаются по своим симптомам:

• хронический — для него характерны постоянные рецидивы. Чаще всего такой вид протекает совсем бессимптомно и дает о себе знать только в случае обострения;

• эрозивный — при этом виде сильно страдает внутренняя оболочка желудка. На ней из-за повышенной кислотности появляются множество мелких ранок, что может причинять пациенту сильную боль;

• поверхностный — выражается слабо, но свидетельством его наличия являются постоянная изжога, тяжесть после еды и кислая отрыжка;

• очаговый — в этом случае воспаления имеют локальный характер. При отсутствии должного лечения они приводят к атрофии желез желудка, что мешает нормальному усвоению и перевариванию пищи.

Симптомы

Эта форма гастрита имеет как общие, так и локальные симптомы. К общим относятся:

• вялое состояние и сонливость;

• сильная интоксикация организма;

• раздражительность;

• повышение температуры тела;

• тяжесть в животе.

Что касается локальных симптомов, то это заболевание сказывается не только на состоянии желудка, вызывая сильную боль, отрыжку и изжогу, но и на кишечнике. У пациентов во время обострения наблюдаются:

• запоры;

• метеоризм;

• диарея;

• вздутие;

• урчание.

Причем больные часто путают свое состояние с отравлением и надеются на скорое выздоровление, но как бы не так — гастрит задерживается в гостях еще надолго. Поэтому в таком случае лучше не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачу.

Как лечить антральный гастрит

Для того, чтобы назначить правильное и точное лечение, врач проведет ряд обследований, благодаря которым можно точно определить причину, степень и, конечно, форму гастрита. Для этого необходимы следующие процедуры:

• общий осмотр и запись жалоб пациента;

• УЗИ брюшной полости;

• гастроскопия;

• взятие образцов ткани на биопсию;

• определение щелочного баланса в органе;

• общий анализ крови;

• анализ мочи и кала;

• дыхательный тест на наличие бактерии Хеликобактер.

После чего гастроэнтеролог по результатам обследований решит, какое лечение будет оптимальным. К примеру, острая и хроническая формы лечатся совершенно по-разному, однако подход в любом случае должен быть комплексным: строгая диета, соблюдение режима дня, прием медикаментозных препаратов и отказ от вредных привычек.

Что касается лечения каждой из форм, то острая форма зачастую сопровождается появлением эрозий и внутренним кровотечением. Поэтому некоторым пациентам показано стационарное лечение под пристальным вниманием врачей. Стоит отметить, что лечение такой формы заболевания весьма длительное и тяжелое, поскольку эрозии полностью затягиваются только через полторы-две недели.

Очень часто специалисты назначают медикаментозное лечение комплексом сильных антибиотиков на протяжении двух недель. Они помогают побороть Хеликобактер и избавить желудок от ее пагубного влияния. Затем слизистую поверхность органа восстанавливают при помощи антацидов и ингибиторов протоновой помпы. Эти лекарства способны не только убрать боль и нейтрализовать большое количество желудочной кислоты, но и заживить оставшиеся от гастрита повреждения.

Дозировку и длительность лечения назначает исключительно гастроэнтеролог. И если соблюдать все правила лечения, уже в скором времени о гастрите можно будет позабыть.

Диета

Важной частью лечения является диета. Питание должен назначать исключительно лечащий доктор. Пища подбирается в зависимости от тяжести заболевания и помогает желудку полностью восстановиться.

Для начала придется отказаться от больших порций еды. Лучше придерживаться принципа дробного питания — есть часто, но мало. В меню необходимо включить:

• нежирные супы,

• вареные или запеченные овощи;

• мясо птицы, приготовленное на пару;

• кисели, компоты, некрепкий чай, нежирное молоко.

На время диеты придется позабыть о:

• острой пище;

• солениях;

• ягодах и фруктах;

• различных соусах;

• кофе и крепком чае;

• молочных продуктах с высоким показателем жирности.

Осложнения

Самым распространенным осложнением считается переход этой формы гастрита в хроническую форму, от которой довольно сложно избавиться. Пациенту с такой формой придется на всю жизнь отказаться от некоторых продуктов, бросить курить и практически не употреблять алкоголь. Однако это не самое страшное, ведь антральный гастрит приводит к язвенной болезни желудка, образованию наростов и онкологии.

Однако осложнения могут возникнуть только в том случае, если не лечить желудок и совершенно не соблюдать рекомендации врача. Поэтому при первых признаках болезни необходимо сразу обращаться к врачу.

Чтобы у болезни не произошло рецидива, нужно стараться исключить из своей жизни фастфуд, жирную пищу, алкоголь, вредные привычки, недосып и частый стресс. Только тогда здоровью желудка ничего не будет угрожать.