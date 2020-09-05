Составлен список самых громких скандалов в «Что? Где? Когда?»

Москва, 5 сентября. 4 сентября телепередаче «Что? Где? Когда?» исполнилось 45 лет. За это время широко известный проект несколько раз оказывался в центре серьезных скандалов, среди которых есть и обвинения в подкупе и домогательствах.

Участники легендарной телепередачи уклончиво отвечают на вопросы о скандалах, ссылаясь на договоренности с компанией.

«Понимаете, у нас договоренность с компанией [о том], что мы не можем давать комментарии без разрешения, я-то сам готов», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» магистр игры Виктор Сиднев.

В феврале 2019 года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил игрока Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, знаток пытался выкупить ответы на долю от выигрыша в 3 млн рублей. Тогда в свое оправдание Друзь заявил, что это Бер его пытался спровоцировать. Последний в итоге лишился своего места работы.

На инцидент отреагировала и ЧГК: Друзя отстранили от игры. Вернулся в программу знаток только в апреле 2020 года. Издание отмечает, что несогласный с таким итогом четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев отказался играть в одной команде старейшин вместе с Друзем.

Позднее генеральный продюсер и ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк рассказал в одном из интервью про случай, когда из-за действий игрока страдали все остальные. В 2004 году обладателя «Хрустальной совы» Георгия Жаркова обвинили в жульничестве и лишили права участвовать в ЧГК. Позднее ему были предъявлены куда более серьезные обвинения: в незаконном лишении человека свободы (ст. 127 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ).

Крюк тогда отметил, что Жаркова обвиняли к приставанию к студенткам, из-за чего «люди сразу стали ассоциировать «Что? Где? Когда?» и педофилию».

К слову, это не последний секс-скандал, связанный с участниками шоу. В июле 2020 года знаток ЧГК и учитель Михаил Скипский покинул комиссию по работе с детьми и молодежью в международной ассоциации клубов ЧГК. Это произошло после того, как несколько школьниц обвинили его в домогательствах. В ЧГК тогда назвали обвинения «вбросами».

«Во-первых, мне очень жаль, что эта странная мода, появившаяся в Америке, тихой сапой добралась и до нас, — пояснил свою позицию в прямом эфире Instagram генеральный продюсер и магистр игры Андрей Козлов.

В августе в изнасиловании обвинили уже Михаила Барщевского.

Соответствующий пост в Facebook опубликовала Елена Радаева. По ее словам, Барщевский якобы принудил ее к сексу и изнасиловал в 2011 году, когда она обратилась к нему за помощью.

9 августа Барщевский прокомментировал телеканалу «360» обвинения. Он заявил, что женщина два года назад подавала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта».