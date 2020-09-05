Повышение страховых пенсий ждет россиян в 2021 году

Москва, 5 сентября. Страховые пенсии неработающим гражданам РФ пожилого возраста повысят со следующего года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Практически все российские пенсионеры получат крупную денежную прибавку в следующем году. По информации российского Министерства труда, с января 2021 года страховые пенсии неработающим гражданам пожилого возраста будут повышены на 6,3%.

Учитывая, что уровень инфляции колеблется в пределах от 3,7% до 4,2%, то реальный рост российских пенсий в следующем году может превысить инфляцию на несколько процентов.

Как напомнил PRIMPRESS, средний размер пенсии со следующего года достигнет 17 432 рублей.

Также ранее сообщалось, что в стране изменится механизм выплаты пенсий — российские пенсионеры до 1 октября перейдут на национальную платежную систему. Как отметила член Общественной палаты Людмила Пискунова, РФ давно нужно было так сделать. По ее мнению, в переходе на карты «Мир» есть много плюсов.

Ранее кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предложил выплатить российским пенсионерам 75 тысяч рублей сразу же. Исходя из того, что в стране проживает около 45 млн пожилых людей, расходы на такую выплату, как считает специалист, уменьшат размер международных резервов до 600 млрд рублей.