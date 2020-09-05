Зарубежные модели запустили флешмоб с обнаженными фото в поле

Лос-Анджелес, 5 сентября. В Instagram-аккаунтах зарубежных блогеров и фотомоделей набирает популярность необычный тренд. Девушки все чаще выкладывают снимки, на которых они запечатлены обнаженными на пшеничном поле. На негласный «флешмоб» обратили внимание журналисты.

Отмечается, что раньше звезды публиковали гламурные снимки из различных экзотических мест. Однако в последнее время, в связи с карантином, они оказались вынуждены делать фотосессии в полях. Первой в тренде поучаствовала модель Джорджия Стилл. Она разместила снимок, на котором стоит спиной к камере и держит в руках ромашку. При этом девушка одета лишь в короткие джинсовые шорты.

Другая модель Шарлотта Кросби решила использовать аналогичный прием и сфотографировалась в поле, одетая в спортивные шорты и белый топ. В тренде уже поучаствовали Мейзи Смит, Зара Макдермотт, а также модель Джордин Вудс.

Напомним, ранее сестра американской фотомодели и актрисы Ким Кардашьян Кендалл Дженнер порадовала поклонников серией откровенных снимков с отдыха. На другом снимке она сфотографировалась в зеркале в «голом» бикини желтого цвета с цветочным принтом. На другой фотографии ее запечатлели загорающей у озера.