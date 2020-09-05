Пышногрудая Ирэн Феррари устроила скандал в поезде из-за собачки

Москва, 5 сентября. Модель Ирина Мацыно, более известная под псевдонимом Ирэн Феррари, осталась недовольна поездкой на поезде «Ласточка» из Москвы в Смоленск. Обладательницу самой большой искусственной груди в России заставили убрать ее собачку с пассажирского кресла.

Феррари отправилась в Смоленск вместе со своим песиком Фердинандом породы померанский шпиц. Для обожаемого питомца, у которого, к слову, есть и своя личная страница в Instagram, модель выкупила соседнее место по цене взрослого пассажира.

Бортпроводники же потребовали от Феррари купить специальный собачий билет. Пышногрудая блогер готова была его оплатить, однако в таком случае собаку пришлось бы везти в ногах, а не в отдельном кресле.

Феррари с таким поворотом событий не согласилась и потребовала разрешить ей везти собаку на специально купленном для этого месте. Переживаниями по поводу поездки она поделилась в Instagram.

Как передает Пятый канал, по мнению дамы, РЖД было выгоднее, чтобы питомец ехал на «человечьем» месте, поскольку такой билет стоит 1000 рублей, в то время как «собачий» стоит всего 200 рублей. Сотрудники РЖД в положение любительницы собак не вошли, и ей пришлось составить на них жалобу.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что цветы и домашние растения могут быть опасны для собак. По его словам, для собак особенно опасны пионы, ирисы, лилии подснежники, гипсофилы и каллы. Гортензия, примула, цикламен и молочай могут вызвать ожоги и язвы, привести к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта. Вересковые виды нарушают работу сердца и нервной системы, а пасленовые вызывают у питомцев сонливость, помутнение сознания и паралич.

Чтобы избежать опасной ситуации, Голубев советует воспитывать собаку правильным образом — пес не должен есть все подряд, особенно если речь идет о букете, который стоит в вазе у вас дома.