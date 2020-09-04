Невеста Роналду поразила фанатов грудью в открытом платье

Венеция, 4 сентября. Возлюбленная нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, 26-летняя фотомодель Джорджина Родригес приняла участие в Венецианском кинофестивале. На красной дорожке перед показом фильма режиссера Педро Альмодовара она появилась в откровенном коротком платье с глубоким декольте.

Выбор наряда оказался весьма удачным. Платье подчеркивало не только пышную грудь модели, но и ее длинные ноги. Образ Родригес дополняло ожерелье с драгоценными камнями, массивные серьги, а также дорогостоящие бриллиантовые кольца.

При этом стоит отметить, что возлюбленная Роналду прилетела на остров Лидо, где проходило мероприятие, на частном самолете. Звезда остановилась в одном из самых роскошных отелей.

Это не первый раз, когда невестка Роналду будоражит своих подписчиков откровенными фотографиями. Так, например, в начале августа она опубликовала фотографии со своего отдыха. На снимках Джорджина позирует в ярком купальнике и сиреневой панаме. В комментариях поклонники засыпали ее многочисленными лестными комплиментами.