В Приморье шторм вынес на берег «корабль-призрак»

Владивосток, 5 сентября. Загадочное судно, выброшенное на берег в результате тайфуна «Майсак», удивило жителей Находки. Видео появилось в YouTube.

Автор видеозаписи предположил, что судно принадлежит КНДР.

Пользователи Сети сделали из корабля-призрака достопримечательность и стали обсуждать, при каких загадочных обстоятельствах судно оказалось у берегов Находки. Некоторые предположили, что на борту корабля находится экипаж, который не может сойти на берег из-за ареста корабля. Другие же посчитали корабль «призраком».

Один из интернет-пользователей порадовался, что теперь у жителей Находки есть «свой корабль».

Из-за обрушившегося на Приморье тайфуна «Майсак» в двух районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В связи с буйством природного явления в Приморье было зафиксировано множество аварий и сбоев в транспортном сообщении. Указывалось, что погибли три человека.

По словам жителей Приморья, которые рассказали Федеральному агентству новостей о последствиях тайфуна, были перевернуты грузовики, вырваны с корнями деревья и оторван плавучий док на судоремонтном заводе. Были повалены не менее 120 деревьев.