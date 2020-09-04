Специалист оценил перехваченный разговор об «отравлении» Навального

Москва, 4 сентября. Стиль разговора Варшавы и Берлина о ситуации вокруг блогера Алексея Навального необычен, однако стоит учитывать, что президенты не дают фейки. Такое мнение озвучил экс-глава протокола бывших президентов СССР и России Владимир Шевченко.

По словам эксперта, он сомневается в том, что глава государства смог бы «бросаться фейками». К тому же Шевченко отмечает, что за всю историю своей деятельности такого не происходило. Он также обратил внимание на необычную манеру разговора между представителями Варшавы и Берлина, которую Минск опубликовал ранее.

«В принципе, думаю, нет. Но сейчас все можно, когда я слушаю радио… там такие слова говорят и в адрес президентов и премьеров, начинают обзывать и оценивать, чего никогда раньше не было», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Напомним, в пятницу белорусское СМИ опубликовало запись переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. На ней представитель Берлина сообщает, что материалы по Навальному уже готовы и скоро будут переданы в администрацию канцлера ФРГ. При этом на вопрос о том, точно ли Навальный был отравлен, представитель ФРГ дает неоднозначный ответ и заявляет, что «на войне всякие методы хороши».