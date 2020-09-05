ФАН узнал, как пройдет перепись населения в труднодоступных районах России

Перенос сроков Всероссийской переписи населения с октября на апрель несколько изменил карту труднодоступных районов для переписчиков, но в целом, не осложнил задачу, сообщили в Медиаофисе ВПН. Об особенностях переписи в особенных регионах нашей огромной страны — в материале Федерального агентства новостей.

В мировой практике переписи населения для труднодоступных территорий составляется свой график, отдельный от основного этапа. Чаще всего это связано с климатическими условиями и возможностью физического доступа переписчика к респондентам. В России очередная перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки сместились на апрель 2021 года — в это время в ряд районов в регионах страны сложно добраться даже на вертолете, до многих селений придется добираться на наземном и гужевом транспорте. Организаторы Всероссийской переписи населения выделили 26 регионов с такими районам, в них проживает менее 1 млн человек.

«У каждого района — своя особенность. Где-то лучше провести перепись поздней осенью, когда кочевники возвращаются из тундры или устанавливается зимний путь. В горах — летом, в июне, когда легче добраться до отдаленных аулов», — прокомментировали ФАН в Медиаофисе ВПН.

По словам представителей Росстата, основной сложностью для переписчиков в таких районах всегда была работа с бумажным носителем: по горным дорогам и бездорожью сотрудники ходили с тяжелой партией бланков в сумке через плечо, анкетный лист было легко испортить, да и сам процесс записи был нелегким. В этом году для переписи населения в труднодоступных районах переписчики будут использовать специальные легкие планшеты отечественного производства со стилусом и программным обеспечением, разработанным именно для переписи.

«Ввод данных на нем стал быстрее в три раза по сравнению с работой на бумажном носителе (10 минут вместо 30), — рассказали в Медиаофисе. — Электронный лист дает «подсказки», исключает возможность ввода противоречащей предыдущим ответам информации. Планшет для переписи аккумулирует данные без подключения к Интернету и весит меньше 700 граммов, что значительно облегчит работу переписчиков. К тому же устройства максимально защищены от влаги и холода. Протестировано: выдерживают температуру до минус 30 градусов и могут проработать достаточно долго без подзарядки, что актуально для территорий, где нет электричества. Перед отправкой на маршрут переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мАч), который позволит ему интенсивно работать в течение нескольких дней».

Ранее в ведомстве рассказали, что на технику для переписи (360 тыс. планшетов) потратят более 6 млрд рублей. После мероприятия 40 тыс. планшетов останутся в Росстате, остальные будут переданы в другие органы власти для реализации проектов по цифровой экономике.

Во время переписи сотрудники Росстата смогут отслеживать передвижение переписчика по заданному маршруту через геолокацию, которой оснащен планшет. По возвращению на базу всю информацию с планшета перенесут в общую облачную систему переписи.

В потенциально опасных местах переписчиков будут сопровождать сотрудники полиции, егеря.

Напомним, поучаствовать в переписи можно будет через Интернет на портале «Госуслуги» (в том числе по стандартной учетной записи и через мобильное приложение), лично на стационарных участках в МФЦ «Мои документы» или же лично при контакте с переписчиками.