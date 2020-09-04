В Госдуме назвали выдумки о Навальном информационной войной против РФ

Москва, 4 сентября. Разговор Варшавы и Берлина по фальсифицированной истории с блогером Алексеем Навальным — это чисто политическая разводка. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Белорусские СМИ в пятницу опубликовали запись разговора Варшавы и Берлина, о которой ранее рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В переводе беседы говорится, что версия с «отравлением» Навального была придумана Западом с целью отвлечь российскую власть от ситуации в Белоруссии.

Федоров в беседе с порталом «Слово и дело» подчеркнул, что данная запись подтверждает, что версия с «отравлением» блогера сфальсифицирована.

«Сама позиция Германии: «Мы Навального не покажем, никому не дадим образцов, верьте джентльменам на слово» — это как в анекдоте: «И тут так поперло, когда не надо показывать карты». Это сама по себе чисто политическая разводка, какие-то требования к России, как будто она кому-то что-то должна. На мой взгляд, это в чистом виде эпизод информационной войны геббельского типа — чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят», — заявил парламентарий.

По мнению депутата, расследование по факту фальсификации должна проводить Германия, а не Россия. А «наглую ложь руководства страны» должен оценить немецкий народ.

Во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на основании выводов лаборатории бундесвера заявил, что Навальный, который сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», был отравлен ядом нервно-паралитического действия класса «Новичок», передавал RT.

В пятницу белорусское СМИ опубликовало запись, на которой представитель Берлина сообщает, что материалы по Навальному уже готовы и скоро будут переданы в администрацию канцлера ФРГ, передавал «Царьград». На вопрос представителя Варшавы о том, точно ли Навальный был отравлен, представитель ФРГ дает неоднозначный ответ.

«В данном случае это не так важно. Идет война, а во время войны всякие методы хороши», — отмечает собеседник.

Представитель Варшавы соглашается, добавляя, что «надо отбить охоту России сунуть нос в дела Белоруссии». Он отмечает, что самый эффективный способ это сделать — «утопить» в проблемах России, а «их немало».