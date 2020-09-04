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Российские истребители перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

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Российские истребители перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

Москва, 4 сентября. Российские истребители вылетели в пятницу на перехват трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали В-52Н ВВС США, которые приближались к российской границе.

В целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства из состава Южного военного округа были подняты в небо четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30. После того, как американские самолеты удалились от российских границ, Су-27 и Су-30 вернулись на места базирования.

«Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в центре.

Источник: Пресс-служба Национального центра управления обороной РФ
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