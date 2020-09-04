SCMP рассказало об «уроке истории» для США от России и Китая

Москва, 4 сентября. Китайское издание South China Morning Post опубликовало материал, посвященный «уроку истории» от России и Китая. По мнению экспертов, в нем содержалось много уколов в адрес руководства Соединенных Штатов.

На этой неделе послы КНР и РФ отдали дань уважения альянсу двух стран во Второй мировой войне. Многие комментаторы заметили, что подобный жест можно рассматривать как актуальный и острый политический сигнал, направленный Вашингтону, пишет «ПолитРоссия», которая перевела статью.

Специалисты предполагают, что объединение усилий дипломатов должно поразить одновременно «двух зайцев». Во-первых, заявление призвано осудить резкую и агрессивную риторику США, а во-вторых, привести впечатление на население собственных стран. По мнению бывшего атташе казначейства США в Пекине Майкла Хирсона, стороны продемонстрировали свои теплые отношения, при этом осудив гегемонию со стороны Вашингтона.

Вполне возможно, что таким образом Пекин также пытается намекнуть Вашингтону, что у него есть крайне влиятельные друзья. В последнее время отношения между экономическими гигантами становятся все хуже, и поддержка Москвы КНР точно не помешает в сложившейся ситуации.

Однако не стоит думать, что американские политики стремятся к примирению с набирающим силу конкурентом. Как сообщалось ранее, кандидат в президенты США Джо Байден в одном из своих предвыборных обращений пообещал усилить давление на Пекин по вопросам, связанным с Тибетом.