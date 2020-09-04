Вован и Лексус прокомментировали причастность к разговору Варшавы и Берлина

Москва, 4 сентября. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (более известные как Вован и Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору Берлина и Варшавы об Алексее Навальном, перехваченному белорусской разведкой.

Ранее в Сети появились слухи, что запись Берлина и Варшавы на самом деле была очередной постановкой российских пранкеров.

«Мы к этому не имеем отношения», — заявил РИА Новости Кузнецов.

Во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на основании выводов лаборатории бундесвера заявил, что Навальный был отравлен ядом нервно-паралитического действия класса «Новичок». Канцлер Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления, потребовала объяснений от властей РФ и предупредила о совместной с ЕС и НАТО реакции.

В четверг Лукашенко заявил, что белорусская разведка перехватила разговора Берлина и Варшавы, доказывающий, что информация об отравлении блогера была фальсификацией, передавал RT.

В пятницу белорусские СМИ опубликовали запись, на которой представитель Берлина сообщает, что материалы по Навальному уже готовы и скоро будут переданы в администрацию канцлера ФРГ, передавал «Царьград». На вопрос представителя Варшавы о том, точно ли Навальный был отравлен, представитель ФРГ дает неоднозначный ответ.

«В данном случае это не так важно. Идет война, а во время войны всякие методы хороши», — отмечает собеседник.

Представитель Варшавы соглашается, добавляя, что «надо отбить охоту России сунуть нос в дела Белоруссии». Он отмечает, что самый эффективный способ это сделать — «утопить» в проблемах России, а «их немало».