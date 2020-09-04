Подлодки США приближаются к границам РФ

Москва, 4 сентября. Атомные субмарины США теперь чаще смогут появляться у берегов Норвегии благодаря расширению военной базы неподалеку от города Тромсе. Подлодки потенциального противника продолжают приближаться к российским рубежам.

Ранее американские подводные лодки пытались действовать весьма скрытно и осторожно, однако в последнее время ситуация изменилась. За последний год субмарины два раза всплывали в Норвежском море, тем самым посылая Москве «сигнал о своем присутствии в регионе». По словам сотрудника центра стратегических и международных исследований CSIS Рейчела Эллехууса, с помощью подлодок и полетов B-52 Америка пытается продемонстрировать свое усиление в Арктике.

Благодаря укреплению северной базы АПЛ теперь смогут рассчитывать на длительное развертывание неподалеку от границ РФ, хотя ранее их присутствие было недолгим и временным. Согласно имеющейся информации, военный объект ждет еще определенная доработка, а руководство Норвегии должно согласовать с Белым домом правила пребывания боевых машин на территории страны.

Стоит сказать, что и сама Норвегия смотрит на восточного соседа достаточно недоброжелательно. В последнее время от руководства соседней страны можно услышать достаточно много агрессивных высказываний, а норвежские военнослужащие также пытаются «прощупывать» оборону России.

Как сообщалось ранее, недавно российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем.