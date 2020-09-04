Ученые нашли легкий способ предотвратить развитие болезни Альцгеймера 

Москва, 4 сентября. Ученые нашли эффективный способ предотвратить в будущем развитие болезни Альцгеймера, смертельной и неизлечимой формы слабоумия, от которого пока нет лекарства.

Как сообщается в научном журнале Current Biology, в исследовании принимали участие 32 клинически здоровых человека, в возрасте около 75 лет. В итоге выяснилось, что продолжительность медленного сна, при котором частота ритмов головного мозга опускается ниже одного герца, связана со скоростью накопления бета-амилоидов в будущем (являются одной из характерных особенностей болезни Альцгеймера). Эта корреляция была устойчивой даже при учете таких факторов, как возраст, пол и наличие апноэ во сне.

К накоплению бета-амилоидов приводила дневная сонливость и нарушение дыхания во сне.

Ученые пришли к выводу, что во время сна уменьшается синаптическая активность, что также уменьшает высвобождение амилоидов. Хороший глубокий сон может предотвратить в будущем накопление бета-амилоидов в мозгу.

Ранее нейрофизиологи из Германии, Испании, Италии и Бельгии назвали признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии. В мозгу человека есть специальный механизм, позволяющий ориентироваться в пространстве без внешних ориентиров. Например, для того, чтобы добраться по темной квартире в другую комнату, человеку нужно не только знать расположение вещей и дверей, но и осознавать свое местоположение в пространстве. У склонных к болезни Альцгеймера людей подобная задача вызовет определенные затруднения.