Клинцевич: Постановкой с Навальным Запад объявил РФ гибридную войну

Опубликованная белорусскими СМИ запись об «отравлении» российского блогера Алексея Навального, ставшего жертвой политических интриг, говорит о том, что Запад открыто признал, что ведет против России гибридную войну. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

В понедельник, 24 августа, немецкая клиника «Шарите», в которую был доставлен Навальный из Омска, распространила заявление, что он якобы был отравлен неким неустановленным веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы». При этом омский Минздрав сообщил, что исследования у Навального на широкий спектр синтетических веществ, в том числе ингибиторов, показали отрицательный результат. В среду правительство Германии со ссылкой на своих военных медиков выступило с утверждением, что Навальный якобы был отравлен боевым ядом из группы «Новичок».

«Идет война»

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Германии и Польши о ситуации с Навальным.

ФАН публикует расшифровку этого диалога.

— Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?

— Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

— Отравление подтверждается точно?

— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.

— Согласен. Нужно отбить охоту Путину совать нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?

— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

«Сила в правде»

Как отметил Франц Клинцевич, опубликованная аудиозапись только подтверждает мнение о том, что Навальный был отравлен кем-то из западных спецслужб. Он отметил, что России и ее президенту Владимиру Путину отравление Навального не нужно.

«Использовать отравляющее боевое вещество — ну полный бред. Нам что, теперь каждого «врага» травить? Это просто какое-то безумие. Да и что это за отравляющее вещество, от которого люди не умирают? «Отравление» Навального — это специальный проект. Немцы наехали на нас, чтобы удовлетворить «хотелки» своего хозяина, и объявили об «отравлении» Навального», — пояснил Франц Клинцевич.

Сенатор считает, что западные спецслужбы, чтобы скрыть следы своего участия в деле, могут и вовсе ликвидировать Навального. Потому, что сегодня неизвестно, живы ли Скрипали или нет. Политик выразил мнение, что их уже давно убили. И Навального может ждать такая же участь.

«Никому не нужен свидетель такого крупного международного развода. Думаю, Навальный невольно попал под этот развод. Ведь наши врачи, а они абсолютно не хуже немецких, подтвердили, что никакого отравляющего вещества не было. Запись белорусских спецслужб может стать очень серьезным доказательством того, что в действительности происходит. Мы в состоянии установить подлинность записи. Они правильно сказали: «идет война, а на войне все методы хороши». Мы уже это проходили», — добавил Франц Клинцевич.

Он отметил, что Запад официально признал, что объявил России открытую гибридную войну. Правда, заметил Клинцевич, Россия в нее еще не вступила.

«Мы пока просто отмахиваемся от назойливых мух. Но, друзья, подождите. В чем сила, брат? В правде. Правда за нами», — заключил Клинцевич.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.

Напомним, Москва констатирует прямое и косвенное вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

Лукашенко заявил, что акции протеста в республике управлялись из-за границы. Белорусский лидер отметил, что спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. В Кремле и ранее призывали иностранные государства не оказывать влияние на ситуацию в Белоруссии и не вмешиваться во внутренние дела страны.