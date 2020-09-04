Лариса Долина раскрыла молодым певцам секрет успеха

Симферополь, 4 сентября. Народная артистка Лариса Долина раскрыла молодым исполнителям секрет успеха. Певица сейчас находится в Крыму, где проходит фестиваль «Таврида-Арт», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Звезда подчеркнула, что такие фестивали, как «Таврида-Арт» нужны начинающим исполнителям. По ее мнению, на фестивале молодые дарования, посещая мастер-классы, могут перенять опыт великих мастеров.

Она с сожалением отметила, что «у нас на эстраде, в шоу-бизнесе не все благополучно», и выразила уверенность, что молодежь, «прокачав» свое мастерство, сможет составить конкуренцию нынешним звездам.

Народная артистка убеждена, что секрет успеха кроется в бешеном желании творческого человека. По ее мнению, желание — главная движущая сила.

«От желания [зависит успех]. Самая главная движущая сила – это желание. [Желание] покорить себя сначала, потом всю нашу страну. Без желания ничего не получается», — уверена звезда сцены.

Сейчас певица находится в Крыму, она стала гостем фестиваля «Таврида-Арт». Народная артистка выступит на джазовом джем-сейшене. Долина, говоря о джазе, заявила, что эта музыка — свободное искусство, и джаз невозможно не любить.